Украинский беспилотник сбили в Брянской области
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, никто не пострадал, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны», — написал он в телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины после начала военной операции.
Так, ночью 22 июня силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области. Губернатор тогда уточнил, что никто не пострадал, обошлось без разрушений.
Упал — поднялся.
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