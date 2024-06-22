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Военная операция на Украине ,  
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Украинский беспилотник сбили в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, никто не пострадал, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет.

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Фото:Google Maps

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины после начала военной операции.

Так, ночью 22 июня силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области. Губернатор тогда уточнил, что никто не пострадал, обошлось без разрушений.

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Брянская область Александр Богомаз БПЛА
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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