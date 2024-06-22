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Военная операция на Украине ,  
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В Москве простились с погибшим в ДНР фотокорреспондентом Цицаги

В Москве прошла церемония прощания с фотокорреспондентом News.ru Цицаги
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве состоялась церемония прощания с корреспондентом Никитой Цицаги, который неделю назад погиб в ДНР. Об этом сообщает портал News.ru, где Цицаги работал фотографом.

Прощание проходило в прощальном зале Центральной клинической больницы управделами президента. Среди присутствующих на церемонии был генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и главный редактор News.ru Ольга Сабурова.

Похороны Цицаги пройдут на Хованском кладбище.

СК пообещал установить всех причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги
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Никита Цицаги

Никите Цицаги было 29 лет. Он сотрудничал с несколькими российскими СМИ, в том числе агентством ТАСС и изданием Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж «Все горит и ничего нету» из города Шебекино в Белгородской области.

16 июня News.ru сообщил, что Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов в ДНР под Угледаром, где журналист планировал сделать репортаж.

Следственный комитет пообещал установить всех лиц, причастных к гибели корреспондента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в смерти Цицаги.

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Теги
фотограф фотокорреспондент журналист церемония прощания Москва

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