В Москве простились с погибшим в ДНР фотокорреспондентом Цицаги
В Москве состоялась церемония прощания с корреспондентом Никитой Цицаги, который неделю назад погиб в ДНР. Об этом сообщает портал News.ru, где Цицаги работал фотографом.
Прощание проходило в прощальном зале Центральной клинической больницы управделами президента. Среди присутствующих на церемонии был генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и главный редактор News.ru Ольга Сабурова.
Похороны Цицаги пройдут на Хованском кладбище.
Никите Цицаги было 29 лет. Он сотрудничал с несколькими российскими СМИ, в том числе агентством ТАСС и изданием Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж «Все горит и ничего нету» из города Шебекино в Белгородской области.
16 июня News.ru сообщил, что Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов в ДНР под Угледаром, где журналист планировал сделать репортаж.
Следственный комитет пообещал установить всех лиц, причастных к гибели корреспондента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в смерти Цицаги.
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