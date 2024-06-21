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Политика ,  
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Путин увязал развитие страны с работой спецслужб и правоохранителей

Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле, Москва
Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле, Москва (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Безопасность граждан России и развитие страны во многом зависят от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Безопасность наших граждан и общества, стабильное и поступательное развитие России во многом зависят от эффективности правоохранительной системы и специальных служб», — цитируют «РИА Новости» президента.

По его словам, именно от них напрямую зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России. Президент отметил, что правоохранительные органы должны помогать в «обеспечении мирной жизни людей в Донбассе и Новороссии».

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Владимир Путин

О роли спецслужб в развитии экономики России президент говорил также в марте 2024 года на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Путин отметил тогда, что граждане России ждут от сотрудников ФСБ и других спецслужб наступательных и результативных действий в работе.

При этом, по словам Путина, ФСБ должна поддерживать развивающиеся российские компании, которые попали под западные санкции, а также в координации с другими профильными структурами повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы страны.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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