Путин увязал развитие страны с работой спецслужб и правоохранителей
Безопасность граждан России и развитие страны во многом зависят от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
«Безопасность наших граждан и общества, стабильное и поступательное развитие России во многом зависят от эффективности правоохранительной системы и специальных служб», — цитируют «РИА Новости» президента.
По его словам, именно от них напрямую зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России. Президент отметил, что правоохранительные органы должны помогать в «обеспечении мирной жизни людей в Донбассе и Новороссии».
О роли спецслужб в развитии экономики России президент говорил также в марте 2024 года на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Путин отметил тогда, что граждане России ждут от сотрудников ФСБ и других спецслужб наступательных и результативных действий в работе.
При этом, по словам Путина, ФСБ должна поддерживать развивающиеся российские компании, которые попали под западные санкции, а также в координации с другими профильными структурами повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы страны.
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