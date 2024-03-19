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Политика ,  
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Путин назвал главное ожидание россиян от спецслужб

Путин: россияне ждут от спецслужб наступательных действий
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Граждане России ждут от сотрудников Федеральной службы безопасности и других спецслужб наступательных и результативных действий в работе. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ, передают «РИА Новости».

«Народ страны <...> ждет от сотрудников всех российских специальных служб <...> результативных и наступательных действий», — сказал Путин.

Россияне также ждут, что работники спецслужб сохранят предельную концентрацию и высокую самоотдачу, добавил президент.

Путин заявил, что ФСБ нужно оказывать поддержку компаниям под санкциями
Политика
Владимир Путин

Путин в своем выступлении на заседании заявил, что ФСБ должна оказывать поддержку российским компаниям, которые столкнулись с западными санкциями. Спецслужбе следует сотрудничать с другими профильными структурами для безопасности банковской и в целом финансовой системы страны, подчеркнул он.

В своей речи президент также затронул тему совместной работы ФСБ и пограничников. Боевые возможности военных на границе необходимо наращивать, заявил Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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