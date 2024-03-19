Путин назвал главное ожидание россиян от спецслужб
Граждане России ждут от сотрудников Федеральной службы безопасности и других спецслужб наступательных и результативных действий в работе. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ, передают «РИА Новости».
«Народ страны <...> ждет от сотрудников всех российских специальных служб <...> результативных и наступательных действий», — сказал Путин.
Россияне также ждут, что работники спецслужб сохранят предельную концентрацию и высокую самоотдачу, добавил президент.
Путин в своем выступлении на заседании заявил, что ФСБ должна оказывать поддержку российским компаниям, которые столкнулись с западными санкциями. Спецслужбе следует сотрудничать с другими профильными структурами для безопасности банковской и в целом финансовой системы страны, подчеркнул он.
В своей речи президент также затронул тему совместной работы ФСБ и пограничников. Боевые возможности военных на границе необходимо наращивать, заявил Путин.
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