Путин назвал главное ожидание россиян от спецслужб

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Граждане России ждут от сотрудников Федеральной службы безопасности и других спецслужб наступательных и результативных действий в работе. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ, передают «РИА Новости».

«Народ страны <...> ждет от сотрудников всех российских специальных служб <...> результативных и наступательных действий», — сказал Путин.

Россияне также ждут, что работники спецслужб сохранят предельную концентрацию и высокую самоотдачу, добавил президент.

Путин в своем выступлении на заседании заявил, что ФСБ должна оказывать поддержку российским компаниям, которые столкнулись с западными санкциями. Спецслужбе следует сотрудничать с другими профильными структурами для безопасности банковской и в целом финансовой системы страны, подчеркнул он.

В своей речи президент также затронул тему совместной работы ФСБ и пограничников. Боевые возможности военных на границе необходимо наращивать, заявил Путин.