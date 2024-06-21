В Кремле объяснили, почему Путин дважды подарил Aurus Ким Чен Ыну

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин повторно подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль Aurus российского производства, поскольку такой подарок носит прикладной характер в условиях санкций. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков пояснил, что машина, подаренная Ким Чен Ыну в феврале первой, была «на удлиненной базе».

«Эта [вторая] машина — на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить северокорейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и, конечно же, весьма необходимы для использования главой государства», — пояснил Песков.

Подобный подарок не считается дорогим для межгосударственных отношений, «тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной», добавил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин посетил Пхеньян 18–19 июня. Поездку в КНДР он совершил впервые с 2000 года. Во время визита российский президент подарил Ким Чен Ыну Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик, а в ответ получил от него свой бюст, гравюру с портретом и двух собак редкой местной породы пхунсан.

Путин после вручения автомобиля прокатил на нем Ким Чен Ына. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) показало снимки, на которых российский и северокорейский лидеры попеременно управляют машиной.