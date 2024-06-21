В Кремле объяснили, почему Путин дважды подарил Aurus Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин повторно подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль Aurus российского производства, поскольку такой подарок носит прикладной характер в условиях санкций. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков пояснил, что машина, подаренная Ким Чен Ыну в феврале первой, была «на удлиненной базе».
«Эта [вторая] машина — на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить северокорейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и, конечно же, весьма необходимы для использования главой государства», — пояснил Песков.
Подобный подарок не считается дорогим для межгосударственных отношений, «тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной», добавил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин посетил Пхеньян 18–19 июня. Поездку в КНДР он совершил впервые с 2000 года. Во время визита российский президент подарил Ким Чен Ыну Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик, а в ответ получил от него свой бюст, гравюру с портретом и двух собак редкой местной породы пхунсан.
Путин после вручения автомобиля прокатил на нем Ким Чен Ына. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) показало снимки, на которых российский и северокорейский лидеры попеременно управляют машиной.
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