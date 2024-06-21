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Политика ,  
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В Кремле объяснили, почему Путин дважды подарил Aurus Ким Чен Ыну

Песков: Путин повторно подарил Ким Чен Ыну Aurus из-за прикладного значения авто
Ким Чен Ын и Владимир Путин
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин повторно подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль Aurus российского производства, поскольку такой подарок носит прикладной характер в условиях санкций. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков пояснил, что машина, подаренная Ким Чен Ыну в феврале первой, была «на удлиненной базе».

«Эта [вторая] машина — на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить северокорейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и, конечно же, весьма необходимы для использования главой государства», — пояснил Песков.

Появились фото Путина и Ким Чен Ына в подаренном Aurus
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Подобный подарок не считается дорогим для межгосударственных отношений, «тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной», добавил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин посетил Пхеньян 18–19 июня. Поездку в КНДР он совершил впервые с 2000 года. Во время визита российский президент подарил Ким Чен Ыну Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик, а в ответ получил от него свой бюст, гравюру с портретом и двух собак редкой местной породы пхунсан.

Путин после вручения автомобиля прокатил на нем Ким Чен Ына. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) показало снимки, на которых российский и северокорейский лидеры попеременно управляют машиной.

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Теги
Персоны
Владимир Путин Ким Чен Ын Aurus подарок КНДР Северная Корея
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Открыть счет

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