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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Эксперты оценили уникальность породы собак, подаренных Путину в КНДР

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Эксклюзивы РБК
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Владимиру Путину, редкие, но разводить их в России не будут, рассказали РБК эксперты-кинологи.

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. Очень редкая и почти не известна за пределами страны.

Собаки этой породы очень сильны и проворны, потому что их место происхождения — горные регионы. Они традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, встретить заводчиков этой породы в других странах практически невозможно. «Этих собак не заводят, например, как всем известных немецких шпицев или лабрадоров», — сказал он.

По его словам, пхунсан также не признана Международной кинологической федерацией (FCI). «Оценить даже примерное поголовье животных сложно. Поскольку порода распространена только на территории Кореи, понять, какое количество собак и есть ли они вообще в России, практически невозможно», — добавил собеседник РБК.

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан
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В свою очередь кинолог, зоопсихолог, полковник внутренней службы Ольга Стернина отметила, что в России она не встречала даже упоминания о таких собаках. «Если [они] есть — то единицы. Монопородного клуба нет, экспертов нет, заводчиков можно попробовать поискать, но вряд ли найдутся», — считает она.

Стернина добавила, что также и нет смысла целенаправленно завозить в страну эту породу для разведения нет. «У нас своих рабочих пород хватает. Визуально собака среднестатистическая — поэтому вряд ли найдутся желающие приобретать ее «для красоты», тем более за большие деньги», — полагает специалист.
Кинолог также отметила, что российскому президенту пхунсан подарили «как аутентичный «сувенир», который нигде больше не найдешь».

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