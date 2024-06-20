Появились фото Путина и Ким Чен Ына в подаренном Aurus

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, едущих на автомобиле Aurus. Путин подарил его лидеру КНДР накануне, 19 июня.

На снимках российский и северкорейский лидеры попеременно управляют машиной.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил ранее, что помимо автомобиля российский президент вручил Ким Чен Ыну во время визита в Пхеньян чайный сервиз и адмиральский кортик.

Лидер КНДР в свою очередь подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Кроме того, как сообщил Ушаков, Ким Чен Ын преподнес подарки, «связанные с изображением» президента России, в том числе бюсты.

Путин прибыл в Северную Корею вечером 18 июня. Это его первый официальный визит в страну с 2000 года. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.

В феврале Путин также подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. В Кремле пояснили, что машина этой марки понравилась лидеру Северной Кореи, когда ему показывали ее в России в сентябре 2023 года.