Появились фото Путина и Ким Чен Ына в подаренном Aurus
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, едущих на автомобиле Aurus. Путин подарил его лидеру КНДР накануне, 19 июня.
На снимках российский и северкорейский лидеры попеременно управляют машиной.
Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил ранее, что помимо автомобиля российский президент вручил Ким Чен Ыну во время визита в Пхеньян чайный сервиз и адмиральский кортик.
Лидер КНДР в свою очередь подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Кроме того, как сообщил Ушаков, Ким Чен Ын преподнес подарки, «связанные с изображением» президента России, в том числе бюсты.
Путин прибыл в Северную Корею вечером 18 июня. Это его первый официальный визит в страну с 2000 года. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.
В феврале Путин также подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. В Кремле пояснили, что машина этой марки понравилась лидеру Северной Кореи, когда ему показывали ее в России в сентябре 2023 года.
Автомобили Aurus разработаны Государственным научно-исследовательским центром НАМИ. Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства и лиц, которые подлежат государственной охране, однако затем стали поступать в открытую продажу.
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