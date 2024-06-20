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Политика ,  
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Появились фото Путина и Ким Чен Ына в подаренном Aurus

ЦТАК опубликовал фото Путина и Ким Чен Ына, едущих в подаренном автомобиле Aurus
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, едущих на автомобиле Aurus. Путин подарил его лидеру КНДР накануне, 19 июня.

На снимках российский и северкорейский лидеры попеременно управляют машиной.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил ранее, что помимо автомобиля российский президент вручил Ким Чен Ыну во время визита в Пхеньян чайный сервиз и адмиральский кортик.

Лидер КНДР в свою очередь подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Кроме того, как сообщил Ушаков, Ким Чен Ын преподнес подарки, «связанные с изображением» президента России, в том числе бюсты.

Путин прибыл в Северную Корею вечером 18 июня. Это его первый официальный визит в страну с 2000 года. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.

Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus и сервиз и получил от него бюсты
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын

В феврале Путин также подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. В Кремле пояснили, что машина этой марки понравилась лидеру Северной Кореи, когда ему показывали ее в России в сентябре 2023 года.

Автомобили Aurus разработаны Государственным научно-исследовательским центром НАМИ. Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства и лиц, которые подлежат государственной охране, однако затем стали поступать в открытую продажу.

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Aurus Владимир Путин Ким Чен Ын КНДР Северная Корея
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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