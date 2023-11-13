Кушанашвили ответил на сообщения о госпитализации словами «я полон сил и огня»

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал сообщения о своей госпитализации в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

«Гадкий жанр — говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у моих друзей. <...> Я похож на хворого человека?», — сказал он.

Кушанашвили подчеркнул, что он «в ярости» и заявил, что «похоронит тех, кто распространяет грязные слухи».

«Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить», — добавил он.

Ранее, вечером 12 ноября, РЕН ТВ сообщил, что Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. По данным телеканала, на место приехала скорая, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Телеграм-канал SHOT написал, что журналисту стало трудно дышать и медики оказывали ему помощь прямо в ресторане. Канал показал видео, как Кушанашвили увозят на скорой и уточнил, что у журналиста произошел инфаркт. Mash также сообщил, что Кушанашвили повезли в реанимацию с инфарктом миокарда.

Телеграм-канала Baza указал, что врачи подтвердили сердечный приступ у журналиста. 112 уточнил, что его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко написал, что у ведущего «слишком много работы было в последнее время».

Позже команда телеведущего опубликовала сообщение в телеграм-канале: «Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем».