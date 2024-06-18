Зеленский подписал закон об общевойсковой подготовке для старшеклассников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке для учащихся средних и высших учебных заведений страны. Документ, подписанный накануне, опубликован на сайте Верховной рады.
Одна из целей таких тренировок, согласно пояснительной записке, — «подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению».
Документ предусматривает, что общевойсковая подготовка будет проводиться в рамках учебного предмета «Защита Украины» для старшеклассников и студентов профессионально-технических учебных заведений.
Верховная рада опубликовала на сайте информацию об учебной программе 11 июня 2024 года. Программа состоит из шести модулей и включает в том числе ориентирование на местности, стрелковую подготовку, навыки управления беспилотниками, а также формы и методы ведения информационной войны.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 22 мая 2024 года сообщал в своем телеграм-канале, что парламент Украины принял законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной, но тренировки будут проходить в рамках предмета «Защита Украины».
Проект о совершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки находился на рассмотрении Рады с середины марта этого года, авторы документа сразу предполагали внедрение подготовки в учебных заведениях, начиная со школ.
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