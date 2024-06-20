В Чечне из-за дождя и сильного ветра без света остались 83 тыс. человек

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Из-за сильного дождя, грозы и ветра до 25 м/с в Чечне произошло отключение света, сообщило Минэнерго России.

Без электроснабжения остаются 83,1 тыс. потребителей, к аварийно-восстановительным работам привлекли 43 бригады — 142 человека и 43 единицы спецтехники.

Вечером 20 июня в Чечне прошел мощный ураган, который сорвал крыши домов и повалил деревья. Ветер повредил линии электропередачи.

Как уточнили в МЧС Чечни, глава республики Рамзан Кадыров дал руководителям региональных ведомств поручение после шквалистого ветра — они должны будут помочь всем пострадавшим и оказать всестороннюю поддержку.

В Москве также прошел ураган. Из-за разгула стихии в больницы попали 18 человек, в том числе четыре ребенка. Два человека погибли. На обоих из-за сильного ветра упали деревья, они скончались до приезда врачей.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что 20 июня в Москве прошел десятибалльный шторм. Порывы ветра достигли 25 м/с, или 90 км/ч. МЧС предудило москвичей о грозе, ливне, сильном ветре и возможности смерчей.