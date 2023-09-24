Синоптик предсказал самый сильный ливень в Москве за месяц

Синоптик: в ночь на 25 сентября в Москве будет самый сильный ливень за месяц

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В ночь на 25 сентября в Москве ожидается самый сильный ливень за весь месяц, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, за ночь может выпасть до 10 мм осадков, что равно 15% от месячной нормы. «В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7–10 мм, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный, или 15% от месячной нормы. Это будут самые сильные осадки в текущем сентябре», — уточнил синоптик. Он отметил, что ухудшение погоды будет непродолжительным.

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил, что столица оказалась «под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, который сохранит погоду очень теплой и сухой». Он отметил, что в ночь на 25 сентября до Москвы доберется холодный атмосферный фронт, который принесет дожди. Ночью, по его словам, ожидаются местами кратковременные дожди и до плюс 20 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что число «барических депрессий», которые приносит похолодание, будет расти в конце октября и в ноябре, тогда как в сентябре «циклоническая деятельность еще не так развита». Он объяснил, что это связано с сокращением светового дня.