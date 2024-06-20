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Общество ,  
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«Троицу» Рублева вернут в лавру перед службой с патриархом Кириллом

«Троицу» Рублева вернут в лавру 22 июня
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым в XV веке, вернут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру 22 июня, сообщили в монастыре.

В предстоящее воскресенье, 23 июня, православные встретят день Святой Троицы. В день праздника и накануне в Троицком соборе лавры, где будет размещена икона, пройдут богослужения, которые возглавит патриарх Кирилл.

В настоящий момент «Троица» находится в храме Христа Спасителя.

Как рассказали в лавре, образ будет доставлен на специализированном транспорте, предназначенном для профессиональной перевозки произведений искусства. «Троицу» перевезут в климатическом боксе с системой амортизации, в храме ее установят в специальный киот, который также будет поддерживать необходимый для иконы климат.

«Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей», — пояснили в монастыре.

Икону «Троица» привезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

До революции 1917 года «Троица» Рублева находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но в 1929 году, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, попала в Третьяковскую галерею.

Президент России Владимир Путин 15 мая 2023 года решил передать икону РПЦ. Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы монастырю на 49 лет с возможностью продления. В соответствии с ним икона переходит в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковки.

Сотрудники Третьяковки и искусствоведы выступали против передачи иконы. Эксперты называли ее «тяжело больным памятником, который находится в реанимации». Тем не менее 3 июня 2023 года, в преддверии празднования Троицы (в тот год праздник пришелся на 4 июня), икону перевезли в храм Христа Спасителя. На протяжении двух недель она была доступна для поклонения.

19 июля икону доставили в реставрационный центр им. Грабаря. 5 января, перед Рождеством, «Троицу» снова привезли в храм Христа Спасителя.

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Теги
Троица Андрей Рублев икона Троице-Сергиева лавра патриарх Кирилл

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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