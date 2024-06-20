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Общество ,  
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Роспотребнадзор нашел токсин в образцах салатов

Роспотребнадзор подтвердил наличие ботулинического токсина в еде отравившихся
Обстановка на предприятии по производству фасоли, входящей в состав салатов, Балашиха
Обстановка на предприятии по производству фасоли, входящей в состав салатов, Балашиха (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Эксперты Роспотребнадзора обнаружили ботулинический токсин в остатках салатов, которые забирали у отравившихся в нескольких регионах России, говорится в сообщении ведомства.

Вместе с полицией сотрудники службы опросили более 2 тыс. человек, а также взяли почти 700 проб биоматериала от больных, частиц сырья и готовой продукции и провели более 3 тыс. исследований. «В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», — сообщили в ведомстве.

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Карим Норматов

В результате работы служб в целом изъято почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма, добавили в Роспотребнадзоре.

По сведениям Минздрава, в российских стационарах на 20 июня находится 301 человек с диагнозом «ботулизм», 43 человека на ИВЛ.

15 июня управление Следственного комитета в Москве завело уголовное дело после отравления нескольких жителей столицы. Пострадавшие употребили салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта», сообщал Роспотребнадзор. В СК позднее заявили, что все госпитализированные с симптомами ботулизма съели салат с фасолью от одного производителя — «Локалкитчен». К 17 июня в больницы с отравлением попали более 150 человек в нескольких регионах.

Роспотребнадзор также сообщил, что производство фасоли осуществлялось в антисанитарных условиях, а предприятие «расположено в промышленной зоне рядом с существующими свалками отходов». По данным ведомства, причиной «массированного накопления ботулотоксина в готовой продукции» стало то, что предприятие самостоятельно установило сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке (до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C). Результаты первых внутренних проверок «Кухни на районе» выявили, что причиной отравления людей может быть консервированная фасоль от поставщика «Савон-К».

Суд заключил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина. В СИЗО отправили повара «Савон-К» Карима Норматова.

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Теги
Роспотребнадзор салаты анализ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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