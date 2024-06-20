 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за повестки водителю

На Украине люди перекрыли трассу из-за вручения повестки водителю автобуса
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов из-за действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы), сообщила пресс-служба Львовского ТЦК.

В военкоме объяснили, что полиция остановила автобус и запросила у водителя военно-учетные документы. Поскольку они отсутствовали, мужчину «пригласили в Золочевский РТЦК», вручили «повестку на обновление учетных данных» и отпустили спустя несколько минут, следует из сообщения военкомата. После этого автобус продолжил движение.

В ТЦК заверили, что в салоне находился второй водитель, «поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение». «Однако пассажиры почему-то решили выйти на улицу и на время заблокировать трассу», — говорится в публикации военкомата.

В центре подчеркнули, что каждый военнообязанный гражданин должен всего иметь при себе военно-учетные документы, и их отсутствие влечет за собой доставку человека в ближайший районный ТЦК. «Водители маршрутных автобусов никоим образом не могут быть исключительными в этом плане», — добавили в военкомате.

В Раде предложили сократить полномочия военкомов после драки в Одессе
Политика
Егор Чернев

По данным издания «Страна.ua», инцидент произошел в селе Струтин Львовской области. В управлении Нацполиции по Львовской области сообщили, что протестующие пассажиры автобуса блокировали движение по трассе около 10 минут.

На Украине в последнее время участились инциденты, связанные с действиями военкомов. В начале июня в Житомирской области мужчина скончался после посещения местного ТЦК. В центре заявили, что это произошло вследствие травм, полученных от приступа эпилепсии. Семья погибшего утверждала, что мужчину в военкомате до смерти избили и в больницу он попал с множественными травмами в состоянии комы.

11 июня в Одессе между врачами скорой помощи и сотрудниками ТЦК произошла драка.

После этого в Верховной раде Украины предложили передать функции военкоматов гражданским органам.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Украина Тернополь Автобус трасса протесты военкомат военком повестки

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
На западе Украины напали на сотрудника военкомата
Политика
В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи
Политика
В Житомирской области начался митинг после смерти мужчины в военкомате
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за повестки водителю Политика, 17:44
«Уралкалий» заявил, что добился от Haas компенсации за разрыв контракта Спорт, 17:43
ПСБ разместил рекордный среди банков третий выпуск ЦФА Пресс-релиз, 17:41
Акции «Газпрома» упали до минимума с лета 2013 года Инвестиции, 17:35
Двукратная чемпионка по велогонкам пропустит ОИ из-за двойного перелома Спорт, 17:34
Тимуру Иванову продлили арест Политика, 17:29
Словения вышла вперед в матче с Сербией. Что происходит на Евро Спорт, 17:27
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Народная артистка СССР, оперная певица Маргарита Войтес умерла в Эстонии Общество, 17:18
Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы упала до минимума за последние 10 лет Недвижимость, 17:15
Индекс ОФЗ впервые за два года опустился ниже 105 пунктов Инвестиции, 17:14
Индонезия объяснила отказ от подписания коммюнике саммита по Украине Политика, 17:07
Болельщики перевернули флаги России, чтобы попасть на матч Сербии на Евро Спорт, 17:06
В Тамбовской области из-за БПЛА загорелись два резервуара на нефтебазе Политика, 17:00
Мурашко сообщил о разработке в России нового лекарства от ботулизма Общество, 16:58