На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу из-за повестки водителю

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На Украине пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов из-за действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы), сообщила пресс-служба Львовского ТЦК.

В военкоме объяснили, что полиция остановила автобус и запросила у водителя военно-учетные документы. Поскольку они отсутствовали, мужчину «пригласили в Золочевский РТЦК», вручили «повестку на обновление учетных данных» и отпустили спустя несколько минут, следует из сообщения военкомата. После этого автобус продолжил движение.

В ТЦК заверили, что в салоне находился второй водитель, «поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение». «Однако пассажиры почему-то решили выйти на улицу и на время заблокировать трассу», — говорится в публикации военкомата.

В центре подчеркнули, что каждый военнообязанный гражданин должен всего иметь при себе военно-учетные документы, и их отсутствие влечет за собой доставку человека в ближайший районный ТЦК. «Водители маршрутных автобусов никоим образом не могут быть исключительными в этом плане», — добавили в военкомате.

По данным издания «Страна.ua», инцидент произошел в селе Струтин Львовской области. В управлении Нацполиции по Львовской области сообщили, что протестующие пассажиры автобуса блокировали движение по трассе около 10 минут.

На Украине в последнее время участились инциденты, связанные с действиями военкомов. В начале июня в Житомирской области мужчина скончался после посещения местного ТЦК. В центре заявили, что это произошло вследствие травм, полученных от приступа эпилепсии. Семья погибшего утверждала, что мужчину в военкомате до смерти избили и в больницу он попал с множественными травмами в состоянии комы.

11 июня в Одессе между врачами скорой помощи и сотрудниками ТЦК произошла драка.

После этого в Верховной раде Украины предложили передать функции военкоматов гражданским органам.