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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одессе произошла драка между врачами скорой помощи и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы), сообщает украинское издание «Страна».

По его информации, утром водитель скорой пришел в ТЦК, чтобы обновить данные, но обратно его не выпустили. Мужчине стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Фельдшер, прибывший по вызову, рассказал изданию, что его коллега был в «плохом физическом состоянии», однако в ТЦК настаивали, что ему не нужна помощь, и отказывались выпускать врача. Когда его все же попытались вывести из военкомата, то сотрудники начали применять силу. После военные заперли бригаду скорой в ТЦК и проверяли документы медиков в течение четырех часов. К военкомату приехали другие врачи — они устроили акцию протеста. Медиков выпустили, однако после между ними и военными произошло несколько потасовок.

«Думская» пишет, что сотрудники скорой в Одессе пока не получили бронь, в некоторых других городах фельдшерам все же дали гарантии о том, что их не призовут в рамках мобилизации.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В украинских СМИ регулярно появляются видео с жесткими действиями сотрудников ТЦК, задерживающих мужчин с применением силы. В ВСУ утверждали, что «значительная часть» видео с беспределом в военкоматах — постановка.

Всеобщая мобилизация на Украине началась на второй день проводимой Россией военной операции. Тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

В мае 2024 года мобилизацию ужесточили: мужчин обязали в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах и всегда носить военный билет при себе. Возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, а также отменили понятие «ограниченно годен к службе».

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Теги
Украина Одесса драка мобилизация

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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