В Житомирской области начался митинг после смерти мужчины в военкомате

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Житомирской области собрался митинг возле Звягельского территориального центра комплектования (ТЦК; аналог российского военкомата), после посещения которого умер мужчина, пишет «Страна». Женщины скандируют «Ганьба!» («Позор!»).

По информации ТЦК, 28 мая мужчина прибыл в центр для прохождения военно-врачебной медицинской комиссии. Утром 29 мая у него произошел приступ эпилепсии, вызванный злоупотреблением алкоголем. 2 июня он скончался в больнице «от полученных во время эпилептического приступа травм».

Его семья заявляет, что мужчину в ТЦК избили до смерти, а в больницу он попал с множественными травмами в состоянии комы, пишет «Страна». После операции мужчина четыре дня был на аппарате искусственной вентиляции легких. В ТЦК говорили, что «никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось».

По информации издания, в больнице подтвердили, что мужчина был доставлен в крайне тяжелом состоянии в коме с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами».

7 мая в Кривом Роге в ТЦК умер военнообязанный мужчина. Причиной также назвали эпилептический приступ. Военнослужащему сразу вызвали экстренную медицинскую помощь, до ее прибытия его пытались спасти внутри военкомата. Однако прибывшие на вызов сотрудники патрульной полиции «обнаружили биологическую смерть без признаков физического воздействия».

5 мая на территории Саксаганского РТЦК в результате «внезапного резкого ухудшения состояния здоровья», которое сопровождалось «признаками эпилептического приступа», умер военнообязанный.