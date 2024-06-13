В Раде предложили сократить полномочия военкомов после драки с врачами в Одессе

В Раде предложили сократить полномочия военкомов после драки в Одессе

В Верховной раде Украины рассматривают возможность передачи функций территориальных центров комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) гражданским органам.

Об этом сообщил замглавы комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Рады Егор Чернев в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

Чернев упомянул о драке между врачами скорой помощи и сотрудниками ТЦК, которая произошла 11 июня в Одессе.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — отметил депутат и добавил, что в его комитете в настоящий момент решают, как избежать подобных инцидентов в будущем.

«Один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны», — рассказал он.

Инцидент произошел в Киевском районном ТЦК в Одессе. Как сообщала «Страна», водитель скорой пришел в военкомат утром 11 июня, чтобы обновить данные, но обратно его не выпустили. Мужчине стало плохо, и он вызвал скорую помощь, однако по ее прибытии водителя не выпустили. При попытке медиков вывести удерживаемого мужчину из военкомата, военные начали применять силу.

После, по данным издания, сотрудники ТЦК заперли бригаду скорой помощи в здании и в течение четырех часов проверяли документы медиков. К военкомату приехали другие врачи и устроили акцию протеста. Медиков выпустили, однако после между ними и военными произошло несколько потасовок.

В Одесском областном ТЦК позднее рассказали, что мужчина был задержан, так как отказался предоставлять документы для проверки. Прибывших на вызов медиков в военкомате заподозрили в попытке «помочь гражданину избежать военной службы». В областном ТЦК пояснили, что врачи настаивали на госпитализации мужчины, ссылаясь на диагноз, «ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии».

После этого на место вызвали полицию, которой врачи отказались предоставлять документы. Их задержали для разбирательства.

В ТЦК отметили, что драка была спровоцирована мирными жителями, которые прибыли к месту вместе с врачами.