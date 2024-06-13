 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Раде предложили сократить полномочия военкомов после драки в Одессе

В Раде предложили сократить полномочия военкомов после драки с врачами в Одессе
Сюжет
Военная операция на Украине

В Верховной раде Украины рассматривают возможность передачи функций территориальных центров комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) гражданским органам.

Об этом сообщил замглавы комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Рады Егор Чернев в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

Чернев упомянул о драке между врачами скорой помощи и сотрудниками ТЦК, которая произошла 11 июня в Одессе.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — отметил депутат и добавил, что в его комитете в настоящий момент решают, как избежать подобных инцидентов в будущем.

«Один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны», — рассказал он.

В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Инцидент произошел в Киевском районном ТЦК в Одессе. Как сообщала «Страна», водитель скорой пришел в военкомат утром 11 июня, чтобы обновить данные, но обратно его не выпустили. Мужчине стало плохо, и он вызвал скорую помощь, однако по ее прибытии водителя не выпустили. При попытке медиков вывести удерживаемого мужчину из военкомата, военные начали применять силу.

После, по данным издания, сотрудники ТЦК заперли бригаду скорой помощи в здании и в течение четырех часов проверяли документы медиков. К военкомату приехали другие врачи и устроили акцию протеста. Медиков выпустили, однако после между ними и военными произошло несколько потасовок.

В Одесском областном ТЦК позднее рассказали, что мужчина был задержан, так как отказался предоставлять документы для проверки. Прибывших на вызов медиков в военкомате заподозрили в попытке «помочь гражданину избежать военной службы». В областном ТЦК пояснили, что врачи настаивали на госпитализации мужчины, ссылаясь на диагноз, «ранее не подтвержденный врачами военно-врачебной комиссии».

После этого на место вызвали полицию, которой врачи отказались предоставлять документы. Их задержали для разбирательства.

В ТЦК отметили, что драка была спровоцирована мирными жителями, которые прибыли к месту вместе с врачами.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Одесса Украина Верховная рада Украины военкомат военком Врачи

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В одесском военкомате ответили на данные о драке с врачами скорой помощи
Политика
В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи
Политика
В Житомирской области начался митинг после смерти мужчины в военкомате
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
В Армении возбудили уголовное дело после беспорядков во время митинга Политика, 06:40
На кольцевой линии метро Москвы закрыли движение из-за человека на пути Общество, 06:30
Полиция задержала открывшего стрельбу возле монастыря Оптина пустынь Общество, 06:25
Врио главы Алтая Турчак сдал документы в избирком Политика, 06:09
В Раде предложили сократить полномочия военкомов после драки в Одессе Политика, 05:57
Премьер Британии на саммите G7 объявит о помощи для Киева на €286 млн Политика, 05:28
Маск посоветовал признать украинское медиа террористической организацией Политика, 05:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шутки москвичей на подтопленных ливнем улицах. Видео Общество, 04:27
«Коммерсантъ» раскрыл детали ареста генерала Шамарина Политика, 04:26
Антонов пообещал «решительный» ответ России на новые санкции США Политика, 03:51
На компанию брата Галкина подали в суд о взыскании более 2 млн руб. Общество, 03:23
США сообщили о повреждении греческого судна после атаки хуситов Политика, 03:10
Генсек заявил об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву Политика, 02:36
Дело о крупнейших в истории России взятках поступило в суд в Балашихе Общество, 02:33