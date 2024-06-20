Вьетнамцам продлят срок пребывания в России по электронным визам

Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре Ханоя, Вьетнам (Фото: kremlin.ru)

Граждане Вьетнама получат возможность дольше находиться в России по электронным визам, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Ханое.

Он отметил, что вьетнамские власти ранее увеличили срок пребывания на территории страны для россиян.

«Сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность пребывать только 16 суток на территории России. Сегодня министру иностранных дел сказал: мы этот срок увеличим — так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан Российской Федерации, пребывающих на территории вашей страны», — рассказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

В марте 2022 года Вьетнам вернул безвизовый въезд для туристов из России после его отмены из-за пандемии коронавируса. Россиянам разрешалось находиться на территории страны до 15 дней.

С августа 2023 года Вьетнам ввел 45-дневный безвизовый режим для российских туристов. Кроме того, находиться в стране на протяжении такого периода разрешили гражданам Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

В России с августа 2023 года работает система оформления электронных виз для граждан более 50 стран, в том числе Вьетнама.