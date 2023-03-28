Правительство Вьетнама одобрило 45-дневный безвиз для россиян

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Правительство Вьетнама решило продлить срок пребывания в стране туристов из России без визы с 15 до 45 дней, сообщает новостной портал вьетнамского кабмина.

Эта мера в случае принятия парламентом коснется путешественников из всех стран, с которыми Вьетнам договорился о безвизовом въезде. В их числе также Белоруссия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Финляндия, Испания, Швеция, Италия, Великобритания, Япония и Южная Корея.

Кроме того, вьетнамское правительство предложило увеличить срок действия электронных виз с 30 дней до 90. С таким документом будет возможен как однократный, так и многократный въезд. Сейчас страна выдает электронные визы с возможностью однократного въезда на 30 дней гражданам 80 стран, включая США, Австралию и Индию.

Национальное собрание Вьетнама должно рассмотреть предложения кабмина в мае.

Вьетнам вернул безвизовый въезд для туристов из России после его отмены из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года. Безвизовый режим с Вьетнамом для туристов действует в одностороннем порядке (то есть граждане Вьетнама могут въехать в Россию только с визой).