Правительство Вьетнама одобрило 45-дневный безвиз для россиян
Правительство Вьетнама решило продлить срок пребывания в стране туристов из России без визы с 15 до 45 дней, сообщает новостной портал вьетнамского кабмина.
Эта мера в случае принятия парламентом коснется путешественников из всех стран, с которыми Вьетнам договорился о безвизовом въезде. В их числе также Белоруссия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Финляндия, Испания, Швеция, Италия, Великобритания, Япония и Южная Корея.
Кроме того, вьетнамское правительство предложило увеличить срок действия электронных виз с 30 дней до 90. С таким документом будет возможен как однократный, так и многократный въезд. Сейчас страна выдает электронные визы с возможностью однократного въезда на 30 дней гражданам 80 стран, включая США, Австралию и Индию.
Национальное собрание Вьетнама должно рассмотреть предложения кабмина в мае.
Вьетнам вернул безвизовый въезд для туристов из России после его отмены из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года. Безвизовый режим с Вьетнамом для туристов действует в одностороннем порядке (то есть граждане Вьетнама могут въехать в Россию только с визой).