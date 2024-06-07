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Ликсутов сообщил о восстановлении трамвайных путей на Трифоновской улице

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В столице начинается второй этап восстановления трамвайных путей на Трифоновской улице. Трамваи вернутся туда спустя 30 лет. О работах по развитию сети московского трамвая рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Трамваи вернутся на Трифоновскую улицу в следующем году. Более 70 тыс. человек, которые живут или работают в этом районе в пешей доступности от линии, получат надежный транспорт между Рижским вокзалом и ключевыми точками в центре города. Мы продолжаем развивать сеть столичного трамвая по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Работы на первом участке от улицы Образцова до Октябрьской уже близки к завершению. На следующей неделе специалисты Московского метрополитена начнут укладывать пути между улицами Октябрьская и Советской Армии. До конца года обновят рельсы и шпалы, а также уложат новое покрытие на всей Трифоновской улице. Это порядка 3 км в обе стороны. А в следующем году планируется построить новый небольшой участок по улице Гиляровского до Рижского вокзала.

Столичный дептранс также предупреждает, что на время работ вводятся поэтапные ограничения движения автомобилей и общественного транспорта. Следить за ними можно в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

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Теги
трамвай Москва Рижский вокзал Максим Ликсутов
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