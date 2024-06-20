В Ханое завершились переговоры между Путиным и То Ламом

Владимир Путин и То Лам (Фото: Minh Hoang / ТАСС)

Переговоры президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Ханое завершились, сообщают «РИА Новости».

После переговоров стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в различных сферах, в том числе меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме.

Стороны также договорились укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. Президент Вьетнама То Лам по итогам переговоров с Путиным заявил о достигнутой договоренности не присоединяться к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.

Во Вьетнам Путин прилетел из КНДР, которую посетил впервые с 2000 года. В Кремле ранее сообщали, что визит президента во Вьетнам состоится 19–20 июня, по его итогам планируются совместное заявление и подписание ряда двусторонних документов.

19 июня 2024 года Путин объявил о планах по созданию центра ядерных технологий во Вьетнаме: НОВАТЭК намерен развернуть в стране проекты по сжижению газа.

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