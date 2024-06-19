Путин прибыл во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам.
Во Вьетнам Путин прилетел из КНДР, которую посетил впервые с 2000 года.
В Кремле ранее сообщали, что визит президента во Вьетнам состоится 19-20 июня, по его итогам планируется совместное заявление и подписание ряда двусторонних документом. Путин встретится с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнам Нгуен Фу Чонгом, президентом Вьетнама То Ламом, премьер-министром страны Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Материал дополняется.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде