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Политика ,  
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Путин прибыл во Вьетнам

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам.

Во Вьетнам Путин прилетел из КНДР, которую посетил впервые с 2000 года.

В Кремле ранее сообщали, что визит президента во Вьетнам состоится 19-20 июня, по его итогам планируется совместное заявление и подписание ряда двусторонних документом. Путин встретится с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнам Нгуен Фу Чонгом, президентом Вьетнама То Ламом, премьер-министром страны Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

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Теги
Владимир Путин Вьетнам

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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