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Московские парки и зоопарк временно закрыли из-за сильных ливней

В Москве парки и зоопарк временно закрыли из-за сильных ливней
Мосгорпарк объявил о временном закрытии столичных парков из-за непогоды. Также временно прекратил работу Московский зоопарк

Московские парки и зоопарк временно закрыли из-за сильных ливней
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Столичные парки временно закрыты из-за непогоды. Об этом сообщает Мосгорпарк в своем телеграм-канале.

«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь», — говорится в сообщении.

О временном закрытии также объявил Московский зоопарк. «В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается. Приносим свои извинения за неудобства», — сообщает пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале.

18 июля в Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня с грозой в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро. Из-за непогоды закрыли колеса обозрения «Солнце Москвы» и в Парке Горького.

По прогнозам синоптиков, дождь в столице завершится вечером 19 июля. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», температура воздуха в среду будет от 17 до 19 градусов.

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