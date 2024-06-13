Ливень затопил два уровня парковки в Москве. Видео

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Очередной ливень, обрушившийся в четверг на Москву, привел к затоплению парковки одного из жилых комплексов на севере города.

На появившемся в интернете видео первый уровень парковки в ЖК «Дмитровский парк» залит полностью, вода почти достигает стекол седанов, некоторые автомобили залиты почти до крыши. Второй уровень парковки подтоплен в меньшей степени, но потоки воды бегут и по нему.

Днем в Москве начался сильный ливень, департамент транспорта мэрии столицы рекомендовал горожанам отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро.

В ночь с 13 на 14 июня 2024 года в Москве ожидается очередной «мегаливень», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.