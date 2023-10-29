На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошло локальное возгорание. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.
В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура НПЗ не получила повреждений. Угрозы предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов нет, утверждает оперштаб. Возгорание потушили примерно за 30 минут.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Афипского НПЗ произошел взрыв. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на газонокосилку. По предварительный данным, НПЗ атаковал беспилотник, пишет SHOT.
В мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре на территории Афипского НПЗ в результате атаки дрона. Пострадавших, по словам главы региона, не было. Позже Следственный комитет также заявил, что возгорание на НПЗ, по предварительным данным, произошло из-за удара беспилотника. Ведомство начало расследование.
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