На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошло локальное возгорание. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.

В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура НПЗ не получила повреждений. Угрозы предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов нет, утверждает оперштаб. Возгорание потушили примерно за 30 минут.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Афипского НПЗ произошел взрыв. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на газонокосилку. По предварительный данным, НПЗ атаковал беспилотник, пишет SHOT.

В мае губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре на территории Афипского НПЗ в результате атаки дрона. Пострадавших, по словам главы региона, не было. Позже Следственный комитет также заявил, что возгорание на НПЗ, по предварительным данным, произошло из-за удара беспилотника. Ведомство начало расследование.