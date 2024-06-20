Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Аналогичное предупреждение также действует в Шебекино и одноименном округе. Глава региона рекомендовал местным жителям спуститься в подвалы.

Через 25 минут ракетная опасность была отменена.

Ранее в области объявили опасность атаки БПЛА. Также она действует в соседней Курской и Воронежской областях.

Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 июня украинские войска дважды ударили по районному центру Грайворон. При повторной атаке двое мужчин получили осколочные ранения. В городе также были повреждены шесть частных домов, четыре легковых автомобиля и одна пассажирская ГАЗель.