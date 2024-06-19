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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и на подлете к городу

Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины над Белгородом и в окрестностях города, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в телеграм-канале.

По данным оперативных служб, после обстрела не было зафиксировано возгораний и прямых попаданий снарядов в жилые дома, уточнил Гладков.

В Белгороде после отражения атаки была повреждена крыша гаража, а в другом доме пострадала кровля. Также в селе Новая Нелидовка обломок пробил кровлю частного жилого дома.

В Белгороде сработала ПВО
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В этот день в Белгороде и окрестностях несколько раз объявляли режим ракетной опасности.

Пограничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, утром 19 июня силы ПВО сбили несколько воздушных целей ВСУ на подлете к Белгороду. Гладков тогда уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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