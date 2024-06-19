Гладков: при обстреле Грайворона ранения получили два человека

Губернатор уточнил данные о раненых при обстреле Грайворона

Фото: Никита Попов / РБК

После повторной атаки ВСУ нескольких населенных пунктов в Грайворонском городском округе пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины», — написал он в телеграм-канале.

Медики Грайворонской центральной районной больницы оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

После обстрела также были повреждены шесть частных домов — выбило окна и были пробиты крыши. Осколками были повреждены четыре легковых автомобиля и одна пассажирская ГАЗель.

В селе Безымено после сброса взрывного устройства сгорел частный дом, а еще один беспилотник атаковал административное здание.

От обстрела пострадало также село Новостроевка-Первая, в результате атаки дрона был поврежден один легковой автомобиль.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 19 июня два украинских дрона-камикадзе ударили по районному центру Грайворон в Белгородской области, еще одна атака дронов произошла в поселке Прилесье в Краснояружском районе. Гладков тогда уточнил, что никто не пострадал.