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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор уточнил данные о раненых при обстреле Грайворона

Гладков: при обстреле Грайворона ранения получили два человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

После повторной атаки ВСУ нескольких населенных пунктов в Грайворонском городском округе пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины», — написал он в телеграм-канале.

Медики Грайворонской центральной районной больницы оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

После обстрела также были повреждены шесть частных домов — выбило окна и были пробиты крыши. Осколками были повреждены четыре легковых автомобиля и одна пассажирская ГАЗель.

В селе Безымено после сброса взрывного устройства сгорел частный дом, а еще один беспилотник атаковал административное здание.

От обстрела пострадало также село Новостроевка-Первая, в результате атаки дрона был поврежден один легковой автомобиль.

По городу Грайворон ударили два украинских дрона-камикадзе
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 19 июня два украинских дрона-камикадзе ударили по районному центру Грайворон в Белгородской области, еще одна атака дронов произошла в поселке Прилесье в Краснояружском районе. Гладков тогда уточнил, что никто не пострадал.

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Персоны
Вячеслав Гладков Грайворон обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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