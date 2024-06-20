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Политика ,  
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Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Байденом в июле

Эрдоган запланировал встречи с Путиным и Байденом в июле на саммитах ШОС и НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским президентом Владимиром Путиным в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

Саммит ШОС в казахстанской столице пройдет 3-4 июля.

По информации телеканала, лидеры двух стран обсудят конфликт России и Украины и зерновую сделку. Другой темой переговоров станет пуск АЭС «Аккую» И строительство газового хаба в турецкой Фракии, на который Москва намеревалась переместить транзит газа с «Северных потоков».

Ранее Путин допустил, что проведет переговоры с Эрдоганом в начале июля в Астане. По его словам, у обоих в рамках саммита ШОС «будет возможность встретиться и обсудить все текущие вопросы».

Последний раз главы государств встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи. Путин и Эрдоган общались около трех часов. Российский президент в ходе встречи заявил, что Москва готова к переговорам по возобновлению зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле 2023 года. Президенты также обсудили создание газового хаба в Турции.

После визита турецкого лидера в Россию обсуждался визит Путина в республику, но конкретной информации по этом вопросу не поступало.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Встречу с президентом США Джо Байденом Эрдоган проведет на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне, сообщает Habertürk, который состоится 9-11 июля. Изначально поездка турецкого президента в США планировалась на 9 мая, однако в конце апреля визит отложили. Эрдоган объяснил перенос поездки несовместимостью его графика с расписанием американского президента.

Весной в турецком МИДе заявили, что Эрдоган с Байденом собирались обсудить войну Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Также в повестку планировали включить украинский вопрос и мирные переговоры между Москвой и Киевом. Последний раз президенты общались лично на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года.

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