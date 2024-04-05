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Политика ,  
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МИД Турции раскрыл темы грядущих переговоров Эрдогана с Байденом

Глава МИД Турции: Эрдоган обсудит с Байденом Украину и Газу
Джо Байден&nbsp;и Реджеп Тайип Эрдоган
Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированного на начало мая визита в США обсудит с американским коллегой Джо Байденом украинский кризис и ситуацию вокруг сектора Газа. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

По его словам, войне Израиля и палестинской группировки ХАМАС будет уделено первостепенное значение, украинский вопрос также войдет в повестку обсуждения. «Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они провоцируют глобальные линии разлома. Наш президент продолжит привлекать к ним внимание», — сказал Фидан (цитата по Anadolu).

Турецкий президент выступает за прекращение огня на Украине и мирные переговоры. В частности, Эрдоган неоднократно говорил, что Турция готова предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский допускал переговоры на основе его «формулы мира», предусматривающей в том числе восстановление территориальной целостности. Россия исключала обсуждение при таких условиях.

Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в Газе
Политика
Фото:Doaa Rouqa / Reuters

После начала войны Израиля с ХАМАС Эрдоган обвинял израильские власти в военных преступлениях в секторе Газа. В частности, в ноябре 2023 года турецкий президент назвал премьер-министра Израиля «мясником» сектора Газа и заявил, что израильские военные совершили геноцид палестинцев. Власти Израиля отвергали обвинения в нарушении правил ведения войны.

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Реджеп Тайип Эрдоган Джо Байден Турция МИД Турции
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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