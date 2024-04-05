МИД Турции раскрыл темы грядущих переговоров Эрдогана с Байденом

Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированного на начало мая визита в США обсудит с американским коллегой Джо Байденом украинский кризис и ситуацию вокруг сектора Газа. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

По его словам, войне Израиля и палестинской группировки ХАМАС будет уделено первостепенное значение, украинский вопрос также войдет в повестку обсуждения. «Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они провоцируют глобальные линии разлома. Наш президент продолжит привлекать к ним внимание», — сказал Фидан (цитата по Anadolu).

Турецкий президент выступает за прекращение огня на Украине и мирные переговоры. В частности, Эрдоган неоднократно говорил, что Турция готова предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский допускал переговоры на основе его «формулы мира», предусматривающей в том числе восстановление территориальной целостности. Россия исключала обсуждение при таких условиях.

После начала войны Израиля с ХАМАС Эрдоган обвинял израильские власти в военных преступлениях в секторе Газа. В частности, в ноябре 2023 года турецкий президент назвал премьер-министра Израиля «мясником» сектора Газа и заявил, что израильские военные совершили геноцид палестинцев. Власти Израиля отвергали обвинения в нарушении правил ведения войны.