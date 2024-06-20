Путин прибыл во Вьетнам. Видео

Video

Пресс-служба Кремля опубликовала видео прибытия российского президента Владимира Путина во Вьетнам.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Ханоя Нойбай. На кадрах видно, как Путин пожимает руку членам экипажа и выходит из самолета. У трапа его встретили несколько вьетнамских политиков, в частности, секретарь Центрального комитета (ЦК) Компартии Вьетнама и заведующий отделом по внешним связям Ле Хоай Чунг, заместитель премьер-министра Чан Хун Ха и руководитель администрации президента Ле Кхань Хай.

Во Вьетнам президент России прилетел по приглашению генсека ЦК Компартии страны Нгуена Фу Чонга. Визит завершится 20 июня. По его итогам планируются совместное заявление и подписание ряда двусторонних документов.

В статье для печатного органа вьетнамской Компартии «Нян зан» Путин рассказал, что российская компания НОВАТЭК развернет в стране проекты по производству сжиженного природного газа. Президент России также поблагодарил руководство Вьетнама за «взвешенную позицию по украинскому кризису».

18-19 июня Путин совершил поездку в Северную Корею. Это его первый визит в страну с 2000 года. В рамках переговоров российского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.