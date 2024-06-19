Захарова опровергла слова главы МИД Швейцарии о контактах с Москвой

Захарова: у Москвы не было регулярных контактов с Берном по мирному саммиту

Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

У Москвы и Берна не было регулярных контактов по «мирному саммиту» на тему Украины, информация об этом не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она ответила на слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о якобы регулярных контактах Берна и Москвы по саммиту по Украине. Ответ Захаровой опубликован на сайте МИДа.

«Никаких «регулярных контактов» между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», — написала она.

По словам дипломата, российская сторона не видит смысла обсуждать то, что «изначально не имеет никакого содержания и практического приложения к реальным условиям», а Швейцарию больше не считает нейтральной стороной.

10 июня 2024 года Кассис заявил, что Берн часто контактирует с Москвой по поводу конференции. Тогда же дипломат заявил, что Швейцария работает над подключением России к мирному процессу по Украине, и подчеркнул, что без России не может быть успешного мирного процесса.

По итогам саммита 16 июня 2024 года глава МИД Швейцарии заявил, что президент России Владимир Путин сможет участвовать в следующем саммите по Украине в случае проведения конференции в Швейцарии.

В тот же день Кассис заявил о намерении провести дебаты с несколькими странами, не участвовавшими в саммите в Бюргенштоке, в том числе с Россией. По его словам, необходимо рассмотреть китайский и бразильский подходы к урегулированию конфликта на Украине.