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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария заявила, что готова провести новые встречи после «саммита мира»

Президент Амхерд: Швейцария готова провести новые встречи после «саммита мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
Виола Амхерд
Виола Амхерд (Фото: Michael Buholzer / Reuters)

Швейцария готова организовать дополнительные встречи после «саммита мира», в частности, со странами, которые не приехали на него, заявила президент страны Виола Амхерд, передает RTS Info.

«Мы обязательно возобновим контакты (с государствами, не участвовавшими в саммите в Бюргенштоке. — РБК)», — сказала она.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о намерении провести дебаты с несколькими странами, в том числе с Россией. По его словам, необходимо рассмотреть китайские и бразильский подходы к урегулирования конфликта на Украине.

Президент Бразилии Лула да Силва ранее предложил свою помощь в попытках сблизить Киев и Москву.

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Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняла лишь 91 (плюс Косово). Итоговую декларацию саммита подписали 80 стран.

Документ содержит требование об освобождении всех военнопленных, а также о возвращении на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны» и переходе под украинский контроль атомных станций, в частности Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения конференции рассказал, что Украина ведет переговоры со странами, которые выразили готовность принять у себя второй «саммит мира». «Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны и справедливому и длительному миру», — пояснил он.

Российский президент Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». 14 июня он заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из новых регионов и откажется от вступления в НАТО. Кроме того, для прекращения конфликта Запад должен отменить санкции против России, а в международных договорах необходимо зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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Теги
Швейцария саммит Виола Амхерд Россия Украина Бразилия

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