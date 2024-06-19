Небензя обвинил ООН в нарушении устава за участие в саммите в Швейцарии

Участие представителя ООН в конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая прошла в Швейцарии, нарушает устав организации. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Сожалеем, что в этой «сходке» приняли участие представители Секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со ст. 100 Устава ООН», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности по Украине.

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