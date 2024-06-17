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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов: в городе произошел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове был слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

О работе сигнала тревоги в городе и области не сообщали, в 23:05 мск режим воздушной тревоги действовал только в Никопольском районе Днепропетровской области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове прогремел взрыв
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

За последние недели в Харькове и области неоднократно звучали взрывы, власти объявляли о повреждении инфраструктурных объектов. В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. Из приграничных районов области вывезли более 10 тыс. человек, в конце месяца эвакуацию объявили на Золочевском направлении под Харьковом.

Президент Владимир Путин в ходе поездки в Китай говорил, что на данный момент планов взять Харьков нет. Наступление войск он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

Теги
Военная операция на Украине Харьков взрыв

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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