В Харькове прогремел взрыв

В Харькове был слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

О работе сигнала тревоги в городе и области не сообщали, в 23:05 мск режим воздушной тревоги действовал только в Никопольском районе Днепропетровской области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

За последние недели в Харькове и области неоднократно звучали взрывы, власти объявляли о повреждении инфраструктурных объектов. В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. Из приграничных районов области вывезли более 10 тыс. человек, в конце месяца эвакуацию объявили на Золочевском направлении под Харьковом.

Президент Владимир Путин в ходе поездки в Китай говорил, что на данный момент планов взять Харьков нет. Наступление войск он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.