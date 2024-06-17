В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов, передают «Страна», «Суспiльне» и «Укринформ».
Все издания сообщили о взрывах около 22:33. По данным «Суспiльне», еще одна серия взрывов раздалась в городе ранее, около 21:52 мск.
По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, сирены звучали на территории всей Харьковской области, когда раздавались взрывы: тревога была объявлена в регионе с 20:08 мск.
Также тревога объявлена в Никопольском районе Днепропетровской области.
Взрыв также прозвучал в Харькове в ночь на 17 июня. Воздушная тревога в городе и области на тот момент объявлена не была.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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