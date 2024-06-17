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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Харькове прогремела серия взрывов, передают «Страна», «Суспiльне» и «Укринформ».

Все издания сообщили о взрывах около 22:33. По данным «Суспiльне», еще одна серия взрывов раздалась в городе ранее, около 21:52 мск.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, сирены звучали на территории всей Харьковской области, когда раздавались взрывы: тревога была объявлена в регионе с 20:08 мск.

В Харькове прогремел взрыв
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Также тревога объявлена в Никопольском районе Днепропетровской области.

Взрыв также прозвучал в Харькове в ночь на 17 июня. Воздушная тревога в городе и области на тот момент объявлена не была.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьков Воздушная тревога Украина взрывы Военная операция на Украине

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