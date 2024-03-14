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Военная операция на Украине ,  
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В Москве заочно арестовали замглавы «Грузинского национального легиона»

Суд в Москве заочно арестовал замглавы «Грузинского национального легиона»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Суд в Москве заочно арестовал заместителя командира «Грузинского национального легиона» Левана Пипию, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Пипие Левану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в России или с момента его задержания на российской территории. Пипию, обвиняемого по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса), также объявили в международный розыск.

Суд в Москве заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона»
Политика
Ушанги Мамулашвили (Мамука Мамулашвили)

В конце февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал другого лидера «Грузинского национального легиона» — Ушанги Мамулашвили (он также известен как Мамука Мамулашвили).

«Грузинский легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне вооруженных сил страны (ВСУ). Минобороны России не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников из этого формирования.

В феврале 2024 года Минобороны сообщило, что после взятия украинского опорного пункта в Авдеевке российские военные нашли там сухпайки грузинских наемников.

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Теги
Украина легион Грузия заочный арест наемничество
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