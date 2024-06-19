В Белгороде объявили ракетную опасность через полчаса после отбоя тревоги

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — порекомендовал губернатор.

Ракетную опасность объявили всего через полчаса после отбоя тревоги. В 12:05 мск глава региона объявил отбой, в 12:40 мск снова объявили о ракетной опасности. Через 10 минут была повторно запущена сирена ракетной опасности.

В этот день в Белгородской области уже третий раз объявляют режим ракетной опасности. Первый раз ее объявили в 8:31, она продлилась 16 минут, до 8:47 мск. Затем в 10:59, она продлилась до 12:05 мск.