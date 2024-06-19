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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность через полчаса после отбоя тревоги

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — порекомендовал губернатор.

Ракетную опасность объявили всего через полчаса после отбоя тревоги. В 12:05 мск глава региона объявил отбой, в 12:40 мск снова объявили о ракетной опасности. Через 10 минут была повторно запущена сирена ракетной опасности.

По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

В этот день в Белгородской области уже третий раз объявляют режим ракетной опасности. Первый раз ее объявили в 8:31, она продлилась 16 минут, до 8:47 мск. Затем в 10:59, она продлилась до 12:05 мск.

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Белгород Вячеслав Гладков ракетная опасность Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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