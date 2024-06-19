В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, местных жителей попросили оставаться в укрытиях до отмены тревоги, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород и Белгородский район — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
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