Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Ким Чен Ын (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в КНДР пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына приехать с ответным визитом в Москву. Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров со своим коллегой в Пхеньяне.

Он обратился со словами благодарности к жителям северокорейской столицы за теплую встречу. «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве», — добавил Путин (цитата по ТАСС).

В предыдущий раз Ким Чен Ын был в России в сентябре 2023 года. Он посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2», и посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Путин и Ким также провели переговоры тет-а-тет.

Путин приехал в Пхеньян впервые за 23 года. Предыдущий, первый свой визит в КНДР, он совершил в 2000 году.