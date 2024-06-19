Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в КНДР пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына приехать с ответным визитом в Москву. Об этом российский лидер заявил по итогам переговоров со своим коллегой в Пхеньяне.
Он обратился со словами благодарности к жителям северокорейской столицы за теплую встречу. «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве», — добавил Путин (цитата по ТАСС).
В предыдущий раз Ким Чен Ын был в России в сентябре 2023 года. Он посетил космодром Восточный, где осмотрел космический ракетный комплекс «Союз-2», и посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Путин и Ким также провели переговоры тет-а-тет.
Путин приехал в Пхеньян впервые за 23 года. Предыдущий, первый свой визит в КНДР, он совершил в 2000 году.
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