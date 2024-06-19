Суд запретил Engie вести спор с «дочкой» «Газпрома» за рубежом

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил французской компании Engie S. A. продолжать разбирательство с дочерним предприятием «Газпрома» — «Газпром экспортом» в Международном арбитражном суде, следует из картотеки.

В карточке дела говорится, что суд удовлетворил заявление, поданное «Газпромом» к Engie. В иске требовалось запретить арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Engie является крупнейшим оператором подземных хранилищ газа в Европе. Компания владеет 9% акций Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток» («Газпрому» принадлежит 51%) и была одним из инвесторов проекта «Северный поток-2».

С 1 сентября 2022 года «Газпром» прекратил поставки Engie, объяснив это неуплатой за июль и напомнив об обязательной оплате таких поставок по новой схеме, то есть с оплатой в рублях. До этого французская компания сообщила о переговорах с «Газпромом» о способах оплаты, но к однозначному решению стороны не пришли.

В четвертом квартале 2022 года Engie подала иск в арбитражный суд против «Газпром экспорта», потребовав выплатить штраф и возместить компенсацию убытков в связи с недопоставкой газа по контрактам.

В мае 2024 года дочерняя компания «Газпрома» подала в петербургский арбитраж три новых иска к европейским компаниям — французской Engie, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Commodities. 19 июня Арбитражный суд удовлетворил жалобу «Газпрома» к чешской компании и также запретил ей обращаться в международный арбитраж.