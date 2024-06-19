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Политика ,  
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Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились почти два часа

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет продлились почти два часа
Владимир Путин (слева на первом плане) и Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время российско-корейских переговоров
Владимир Путин (слева на первом плане) и Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время российско-корейских переговоров (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне завершились, встреча продлилась около двух часов, передают ТАСС и «РИА Новости».

По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года и еще нескольким документам и будет затрагивать в том числе вопросы безопасности, пояснял помощник российского президента Юрий Ушаков.

Как отмечает ТАСС, программой визита российского президента на общение в формате тет-а-тет было отведено около часа. Путин и Ким Чен Ын продолжат беседу во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием, пишет агентство.

Путин подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве
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Владимир Путин и Ким Чен Ын

Путин прибыл в Пхеньян накануне вечером. Это его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.

Утром 19 июня Путин вновь встретился с Ким Чен Ыном. Перед началом переговоров на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне провели торжественную церемонию встречи с военным парадом. Затем российская и северокорейская делегации провели переговоры в расширенном составе, они продолжались более полутора часов.

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Владимир Путин Ким Чен Ын переговоры КНДР официальный визит
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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