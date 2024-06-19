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Политика ,  
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Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В Пхеньяне завершились переговоры в расширенном составе президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, они продлились более полутора часов.

В ходе переговоров Путин заявил, что во время визита северокорейского лидера в Россию в сентябре 2023 года стороны «значительно продвинулись в строительстве <...> межгосударственных связей».

«И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — отметил российский президент.

Базой для развития отношений двух стран Путин назвал «подвиги наших предшественников». Президент упомянул советских солдат, которые в 1945 году сражались вместе с корейцами за освобождение от Японии.

На встрече с Путиным и российской делегацией Ким Чен Ын выразил России поддержку в проведении военной операции на Украине и отметил роль Москвы в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту Пхеньяна
Политика

После завершения переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын начали беседу тет-а-тет. Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, в таком формате главы государств имеют возможность обсудить «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы».

Путин прибыл с визитом в КНДР ночью 18 июня. Это его первая поездка в страну с 2000 года, тогда ею руководил отец нынешнего лидера Ким Чен Ир.

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Владимир Путин Ким Чен Ын КНДР Северная Корея Россия переговоры
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политик, президент России
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