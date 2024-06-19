МИД рассказал об обсуждении с партнерами размещения дальнобойного оружия

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Россия обсуждает со своими зарубежными партнерами возможность размещения дальнобойного оружия, заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков.

Страна, по словам дипломата, должна укреплять собственную безопасность, в том числе за счет военных средств, не исключая и ядерный компонент. Власти уделяют этому приоритетное внимание. Москва будет и дальше действовать таким образом, поскольку НАТО «понимает только язык силы», сказал он.

«И в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно, не только на уровне обмена оценками. Это будет происходить и дальше <...>. Тематика такого рода (размещения дальнобойного оружия — РБК) в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», — добавил замглавы МИДа.

Россия намерена прорабатывать эти вопросы с партнерами исключительно с уважением к их суверенному выбору и к их международным обязательствам, подчеркнул Рябков.

Сейчас Россия не поставляет дальнобойное оружие другим странам. Однако Москва оставляет за собой право продавать партнерам такую военную технику, сказал президент Владимир Путин в начале июня.

Он уточнил, что российская сторона допускает поставки такого оружия государствам или «легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».

Поставки дальнобойного оружия Москвой станут зеркальным ответом на отправку западного оружия на Украину, пояснил глава государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 17 июня, что блок обсуждает возможность привести ядерные ракеты в состояние боевой готовности в рамках ядерного сдерживания из-за роста угроз со стороны России и Китая. В Кремле сочли подобные заявления «очередным нагнетанием напряженности».