Бандиты украли из банков на севере сектора Газа не менее $120 млн

FT узнала о краже не менее $120 млн из банков на севере Газы

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Вооруженные бандитские формирования, в том числе поддерживаемые ХАМАС, выкрали за последние два месяца не менее $120 млн из банков на севере Газы, сообщила Financial Times со ссылкой на оценки ООН.

В самой газете подсчитали, что воры забрали как минимум треть наличных из заброшенных хранилищ. Еще около $240 млн заблокированы в палестинских банках, причем хранилища перекрыли бетонными блоками, чтобы попытаться предотвратить разграбление.

Боевые действия и ограничения на передвижение наличных денег и инкассаторских машин, введенные Израилем, сделали почти недоступными физические купюры для населения. При этом газета пишет, что жители Газы должны заплатить пошлину за неделю вперед, чтобы хотя бы встать в очередь в один из немногих оставшихся банкоматов в центре города.

Нападение на крупнейший в регионе Банк Палестины представляет больше опасности для его сотрудников, чем для самого кредитного учреждения, отмечает FT. В апреле этот банк грабили дважды, в общей сложности из него вынесли более чем $70 млн, что не стало угрозой его стабильности — общий объем клиентских депозитов составляет $5,41 млрд, их большая часть находится на Западном берегу. В начале боевых действий коэффициент покрытия ликвидности — общий показатель краткосрочного финансового состояния — составлял более 740% по сравнению с менее чем 200% для банков США и Великобритании.

Восстановление сектора Газа после разрушений в результате противостояния Израиля и ХАМАС потребует $30–40 млрд, заявил глава регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари.

Военная операция Израиля против ХАМАС на территории сектора Газа началась осенью 2023 года после нападения боевиков движения на приграничные израильские населенные пункты.

В начале апреля 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этот конфликт «самым смертоносным для гражданского населения» в регионе. По данным Минздрава сектора Газа, контролируемого ХАМАС, за полгода в регионе погибли более 32 тыс. гражданских лиц, еще свыше 75 тыс. получили ранения.

Из-за конфликта ХАМАС и Израиля население сектора Газа испытывает острый голод, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил об «ужасающей гуманитарной ситуации» на территории региона.