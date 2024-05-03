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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ООН оценила траты на восстановление сектора Газа в $30–40 млрд

ООН оценила траты на восстановление сектора Газа в $30–40 млрд
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Восстановление сектора Газа после разрушений в результате войны Израиля и ХАМАС потребует $30-40 млрд, заявил глава регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Масштаб разрушений в эксклаве он назвал огромным и беспрецедентным.

«Это миссия, с которой мировое сообщество не сталкивалось со времен Второй мировой войны», — заявил ад-Дардари на брифинге в столице Иордании перед презентацией доклада о социально-экономическом развитии Палестины.

По словам главы бюро, восстановление территории займет десятилетия, если ООН будет оказывать помощь региону в обычном режиме. Палестинский народ не может позволить себе такую роскошь, убежден он.

Главная задача ООН по окончании боевых действий — переселить людей в новое жилье, заявил ад-Дардари. Выполнение этого пункта плана займет три года.

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Фото:Ramadan Abed / Reuters

Военная операция Израиля против ХАМАС на территории сектора Газа началась осенью 2023 года после нападения боевиков движения на приграничные израильские населенные пункты.

В начале апреля 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этот конфликт «самым смертоносным для гражданского населения» в регионе. По данным Минздрава сектора Газа, контролируемого ХАМАС, за полгода в регионе погибли более 32 тыс. гражданских лиц, еще свыше 75 тыс. получили ранения.

Из-за конфликта ХАМАС и Израиля население сектора Газа испытывает острый голод, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил об «ужасающей гуманитарной ситуации» на территории региона.

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