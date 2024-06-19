«РИА Новости» сообщило об опустевшем доме захватчика из ростовского СИЗО

Дом в Ингушетии, где жил один из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев, был найден пустым и заброшенным, сообщил корреспондент «РИА Новости».

По данным агентства, дом Гандалоева был обнаружен в одном из сел Малгобекского района республики. Рядом живут родители и семья дяди мужчины.

Гандалоев до захвата СИЗО был фигурантом другого уголовного дела. Источник «РИА Новости» рассказал, что мужчину задержали в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же был найден тайник с самодельной взрывчаткой. Гандалоева задержали вместе с другим предполагаемым преступником, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.

Против обоих возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ, узнал телеграм-канал Baza.

Утром 16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону выбрались из камер и взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Источник РБК сообщал, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт.

В тот же день в районе оцепленной территории СИЗО послышались выстрелы. Спустя несколько минут ФСИН сообщила, что заложников освободили, они не пострадали, а преступников ликвидировали. СК возбудил дело по ст. 206 Уголовного кодекса — захват заложников.

18 июня Baza и RT узнали, что один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.