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Общество ,  
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«РИА Новости» сообщило об опустевшем доме захватчика из ростовского СИЗО

Дом в Ингушетии, где жил один из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев, был найден пустым и заброшенным, сообщил корреспондент «РИА Новости».

По данным агентства, дом Гандалоева был обнаружен в одном из сел Малгобекского района республики. Рядом живут родители и семья дяди мужчины.

Гандалоев до захвата СИЗО был фигурантом другого уголовного дела. Источник «РИА Новости» рассказал, что мужчину задержали в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же был найден тайник с самодельной взрывчаткой. Гандалоева задержали вместе с другим предполагаемым преступником, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.

Против обоих возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ, узнал телеграм-канал Baza.

Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил
Общество
Фото:Егор Маркин / РБК

Утром 16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону выбрались из камер и взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Источник РБК сообщал, что преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им транспорт.

В тот же день в районе оцепленной территории СИЗО послышались выстрелы. Спустя несколько минут ФСИН сообщила, что заложников освободили, они не пострадали, а преступников ликвидировали. СК возбудил дело по ст. 206 Уголовного кодекса — захват заложников.

18 июня Baza и RT узнали, что один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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Теги
Ростовская область Ростов-на-Дону Заключенные заложники СИЗО

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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