Журналистку SOTA Лойко объявили в розыск
МВД объявило в розыск журналистку SOTA (ранее Sota.Vision, внесено в реестр иноагентов) Анну Лойко по статье Уголовного кодекса, следует из электронной базы ведомства.
Около трех недель назад, в начале ноября, против нее завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. По этой статье (ст. 205.2 УК) предельное наказание — семь лет лишения свободы. Следствие нашло признаки преступления в материале журналистки о признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Как уточняла Baza, материал вышел три года назад, автор предлагала обсудить, «как в России сажают за ислам».
В московской квартире девушки провели обыск. Как пишет канал Baza, журналистка находится в Грузии. Лойко подчеркнула, что материал был написан в первые месяцы ее работы в журналистике и оправдания терроризма в нем нет.
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