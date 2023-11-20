Журналистку SOTA Лойко объявили в розыск

Автора статьи о террористической группировке обвинили в оправдании терроризма, а затем объявили в розыск. Журналистка живет в Грузии и не согласна с претензиями следствия

Анна Лойко (Фото: МВД России)

МВД объявило в розыск журналистку SOTA (ранее Sota.Vision, внесено в реестр иноагентов) Анну Лойко по статье Уголовного кодекса, следует из электронной базы ведомства.

Около трех недель назад, в начале ноября, против нее завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. По этой статье (ст. 205.2 УК) предельное наказание — семь лет лишения свободы. Следствие нашло признаки преступления в материале журналистки о признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как уточняла Baza, материал вышел три года назад, автор предлагала обсудить, «как в России сажают за ислам».

В московской квартире девушки провели обыск. Как пишет канал Baza, журналистка находится в Грузии. Лойко подчеркнула, что материал был написан в первые месяцы ее работы в журналистике и оправдания терроризма в нем нет.