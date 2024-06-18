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Политика ,  
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В Москве пришли с обысками к журналисту SotaVision Артему Кригеру

Артем Кригер
Артем Кригер (Фото: k_artemon / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве пришли с обысками к журналисту SotaVision (признана иноагентом, SOTA media признана нежелательной организацией) Артему Кригеру, после его увезли на допрос, сообщили РБК в редакции издания. Брат журналиста сообщил SotaVision, что обыски длились около четырех часов.

«Поскольку адвокат еще не доехал до подзащитного, конкретно что вменяют Артему, неизвестно», — рассказали в редакции. По словам брата журналиста Александра, Артема обвиняют в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией и запрещен). Редакция опровергла связь журналиста с ФБК.

В SotaVision Кригер ведет прямые эфиры, снимает видео и проводит уличные опросы.

РБК обратился за комментарием в СК.

В Москве по делу об экстремизме арестовали журналистку Sota Vision
Политика
Антонина&nbsp;Фаворская&nbsp;(Кравцова)

В конце марта журналистку SotaVision Антонину Фаворскую (Кравцову) арестовали по статье об участии в экстремистском сообществе — ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса. По версии следствия, она готовила материалы и видеоролики для ФБК. Сама журналистка назвала обвинения абсурдными.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, София Шошина София Шошина
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