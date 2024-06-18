В Думу внесли проект о памяти жертв геноцида советского народа в ВОВ
Законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Среди авторов инициативы — актер и депутат Дмитрий Певцов, заместитель спикера палаты парламента Ирина Яровая и председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В законопроекте уточняется формулировка понятия «геноцид советского народа». Им считаются действия нацистской Германии по уничтожению национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в 1941–1945 годы.
В документе также перечислены форматы для увековечения памяти жертв Великой Отечественной. К ним относятся:
- захоронение и перезахоронение останков;
- проведение работ по поиску неизвестных захоронений;
- установление и сохранение имен жертв геноцида;
- сооружение памятных знаков, создание музеев и выставок.
По мнению авторов инициативы, на международном уровне правовая конструкция «геноцид» используется другими странами в качестве механизма продвижения национальных интересов в решении геополитических вопросов.
Суды нескольких российских регионов в последние годы признали убийства жителей Советского Союза нацистами в годы войны геноцидом, например, такие решения были приняты в Калининградской, Белгородской, Курской областях и других субъектах. В 2022-м геноцидом блокаду Ленинграда признал суд в Санкт-Петербурге.
В феврале 2024 года посольство России в Германии передало Берлину ноту с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом. Дипломаты отметили, что германская сторона до сих пор не пошла на этот шаг в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР. В мае в российском МИДе сообщили, что Берлин отказался считать геноцидом блокаду Ленинграда.
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